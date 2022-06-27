Пекин, , 05:03 — REGNUM Нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая (ODI) достигли 287,06 млрд юаней за первые пять месяцев года, увеличившись на 2,3% в годовом исчислении, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства коммерции, в долларовом выражении ODI вырос на 3% по сравнению с прошлым годом и составил $44,6 млрд. В период с января по май прямые нефинансовые инвестиции в страны «Пояса и пути» увеличились на 10,2% в годовом исчислении до $8,19 млрд.

Инвестиции страны в оптовую и розничную торговлю выросли на 20,8% по сравнению с предыдущим годом до $8,08 млрд, сообщило министерство, добавив, что инвестиции в строительство, научные исследования и технические услуги также увеличились.