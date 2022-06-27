Кобяйский район, , 05:05 — REGNUM Около 400 кв км. территории обследовали воздушные суда со спасателями на борту в поисках воздушного судна, летевшего в Кобяйский район Якутии и исчезнувшего с радаров утром 21 июня. Самолёт пытаются найти с помощью радиотехнического поиска и визуального осмотра местности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе МЧС России.

Тур «Затерянный мир», Якутия Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников

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«Вертолетом Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» визуально было обследовано 400 кв. км, также для обследования используется радиотехнический поиск. К сожалению, поиски положительных результатов не дали», — отметили в ведомстве.

Поиски воздушного судна осложнены горным рельефом территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-2 летел из Якутска в пункт «Вертикальный» в Кобяйском районе республики и пропал с радаров утром 21 июня. На борту находились три человека. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».