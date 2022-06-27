Нью-Йорк, США, , 04:55 — REGNUM Нападение на экс-адвоката бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани совершил нападение незнакомец в городе Нью-Йорке. Об этом 26 июня сообщает The New York Times.

Рудольф Джулиани Walt Disney Television

Как уточнил сам Джулиани, на него неожиданно напал мужчина в супермаркете. Незнакомец подошёл к экс-адвокату Трампа со спины и сильно ударил его.

«Внезапно я чувствую это «Бам!» по своей спине. Я не знаю, помогли ли мне не упасть, но я чуть не упал… Я чувствую эту ужасную боль в спине, и я думаю: что за — я не знал даже, что это было», — рассказал Джулиани.

Затем, по словам экс-адвоката, мужчина назвал его «подонком» и заявил, что Джулиани — один из тех людей, которые будут убивать женщин, думая при этом, что спасают жизни младенцев. Вероятнее всего, нападавший таким образом выразил своё отношение к решению Верховного суда США, признавшего неконституционным право женщин на аборт.

Отмечается, что нападавший был задержан сотрудниками полиции, ему уже предъявлены обвинения в нападении. Сам Джулиани серьёзно не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Американская певица Оливия Родриго посвятила своё выступление на фестивале Гластонбери судьям Верховного суда США и принятому ими решению об отмене права на аборт.

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