Богота, 27 июня, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Президент Колумбии Густаво Петро 26 июня обратился к региональным властям с просьбой прекратить выдавать разрешения на проведение боёв быков. Причиной стала трагедия в департаменте Толима, где во время шоу обрушилась трибуна со зрителями.

Сергей Строителев ИА REGNUM Бык

Густаво Петро напомнил о подобном происшествии в Синселехо. В 1980 году в результате обрушения трибуны во время боя быков там погибли сотни человек.

«Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — цитирует Петро ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте Толима во время традиционного праздника с забегом быков обрушилась трибуна со зрителями. Известно о как минимум четверых погибших и около 60 пострадавших.

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