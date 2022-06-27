Южно-Сахалинск, , 04:39 — REGNUM На Сахалине в смертельное ДТП попал сотрудник полиции, в это время он находился не при исполнении служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в областном СУ СКР.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

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Полицейский был за рулём автомобиля, который в ночное время на неосвещаемом участке дороги Южно-Сахалинск — Оха сбил двух 30-летних женщин. Одна из них скончалась от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, двое малолетних детей погибли от огня в загоревшемся после ДТП автомобиле на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, в которой также пострадали трое взрослых.