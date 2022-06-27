Анкара, , 04:37 — REGNUM Переговоры по вопросу экспорта зерна между Москвой и Киевом готовятся турецкими властями, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передаёт Habertürk.

Стамбул Worldimage.co.uk

Отметив, что Анкара уже ведёт соответствующие переговоры и с Москвой, и с Киевом, Калын пояснил:

«Рассчитываем на результаты в ближайшее время и на проведение в Стамбуле встречи между представителями РФ, Украины, Турции и ООН».

Он рассказал, что на планируемых переговорах хотелось бы обсудить «механизм поставок». По его оценке, порядка трёх-четырёх недель понадобится, чтобы решить вопрос безопасного морского коридора и начала поставок зерна.

Планируется, по словам представителя Турции, поставить с Украины около 40 млн тонн зерна и ещё столько же — из России. Речь идёт, отмечает Калын, о трети мировых объёмов зерна.

Что касается Анкары, то ей весьма выгодно такое посредничество: ведь она обретает стратегическое преимущество, когда фактический через Турцию идёт зерно. Сухогрузы пойдут через Босфор.

К тому же Анкара выступает в роли организатора диалога между Москвой и Киевом, сообщил представитель президента Турции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 25 июня, турецкая сторона обсуждала вопрос вывоза зерна с Украины с американским руководством.

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