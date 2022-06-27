Анкара организует встречу РФ и Украины по экспорту зерна
Анкара, 27 июня, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Переговоры по вопросу экспорта зерна между Москвой и Киевом готовятся турецкими властями, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передаёт Habertürk.
Отметив, что Анкара уже ведёт соответствующие переговоры и с Москвой, и с Киевом, Калын пояснил:
Он рассказал, что на планируемых переговорах хотелось бы обсудить «механизм поставок». По его оценке, порядка трёх-четырёх недель понадобится, чтобы решить вопрос безопасного морского коридора и начала поставок зерна.
Планируется, по словам представителя Турции, поставить с Украины около 40 млн тонн зерна и ещё столько же — из России. Речь идёт, отмечает Калын, о трети мировых объёмов зерна.
Что касается Анкары, то ей весьма выгодно такое посредничество: ведь она обретает стратегическое преимущество, когда фактический через Турцию идёт зерно. Сухогрузы пойдут через Босфор.
К тому же Анкара выступает в роли организатора диалога между Москвой и Киевом, сообщил представитель президента Турции.
Читайте также: Россия резко увеличит поставки зерна на мировой рынок — Путин
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 25 июня, турецкая сторона обсуждала вопрос вывоза зерна с Украины с американским руководством.