Пекин, , 04:27 — REGNUM Китайские власти призвали местные органы власти принять практические меры по снижению или освобождению от арендной платы за жилье для субъектов рынка и обеспечить эффективное осуществление всех политик и мер по снижению арендной платы, сообщает агентство Синьхуа.

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Малые и микропредприятия, а также самозанятые предприятия в секторе услуг, которые являются арендаторами государственных домов в административных районах окружного уровня, отнесенных к среднему и высокому риску заражения COVID-19, в этом году получат шестимесячное освобождение от арендной платы, в то время как те, кто находится в других районах, будут освобождены от уплаты арендной платы в течение трех месяцев, согласно циркуляру, совместно выпущенному Министерством жилищного строительства и городского и сельского развития и семью другими государственными органами Китая.

Для арендодателей, которые предлагают льготы по арендной плате, местные налоговые органы сократят или освободят их от налога на имущество и городского налога на землепользование в соответствии с соответствующими нормативными актами, а государственным банкам рекомендуется предоставлять таким арендодателям залоговые кредиты по льготным ставкам.

В соответствии с пакетом мер по стабилизации экономических показателей Китая, обнародованным в прошлом месяце, циркуляр направлен на содействие поэтапному освобождению от арендной платы субъектов рынка и ослабление давления на малые и микропредприятия, а также самозанятых лиц в секторе услуг.