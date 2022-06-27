Ненецкий АО, 11 декабря, 2014, 14:09 — ИА Регнум. Около одиннадцати тысяч детей в Ненецком автономном округе получат новогодние подарки от «бюджетного» Деда Мороза. Как сообщили ИА REGNUM в Управлении труда и социальной защиты населения НАО в этом году поставщики подарков сработали на опережение и доставили подарки в регион раньше установленного контрактом срока.

К концу следующей недели подарки будут доставлены в образовательные учреждения округа, где их вручат детям. Дети с ограниченными физическими возможностями, проживающие в Нарьян-Маре и близлежащих населенных пунктах, получат свои сюрпризы из рук Деда Мороза на организованной специально для них новогодней Елке 22 декабря в КДЦ «Арктика». Для ребят, которые не смогут приехать на праздничное представление, подарки будут отправлены в муниципальные образования НАО.

Подарки для так называемых «неорганизованных» детей, которые не ходят в детский сад или в школу, можно будет получить в Комплексном центре социального обслуживания (ул. Рабочая, д. 18), предоставив необходимые документы — копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка и справку о регистрации ребенка по месту жительства. Кроме привычных сладостей, в новогодних подарках дети Ненецкого округа найдут и другие соответствующие их возрасту сюрпризы. Самым маленьким северянам достанется игрушка-подушка в виде овечки, развивающий набор для создания объемного слепка и мягкую книжку с рисунками. Ребят постарше порадует мягкая игрушка в виде символа года и уникальная портативная колонка-проигрыватель с радио.