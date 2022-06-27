Шицзячжуан, Китай, 27 июня 2022, 04:25 — REGNUM Объем внешней торговли северокитайской провинции Хэбэй за первые пять месяцев этого года достиг 210,51 млрд юаней (около $31,5 млрд), снизившись на 0,2% в годовом исчислении, по данным таможенной службы Шицзячжуана, столицы провинции, сообщает агентство Синьхуа.

Чжанцзякоу, провинция Хэбэй
Чжанцзякоу, провинция Хэбэй
(сс) Immanuel Giel

За этот период его экспорт достиг 125,58 млрд юаней, увеличившись на 6%, в то время как импорт составил 84,93 млрд юаней, снизившись на 8,1%. За первые пять месяцев 2022 года импорт и экспорт Хэбэя в страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», увеличился на 17% и составил 72,17 млрд юаней. Общий объем импорта и экспорта провинции в страны АСЕАН и ЕС составил 26,18 млрд юаней и 22,96 млрд юаней соответственно, увеличившись на 14,2% и 11,3%.

За этот период экспорт Хэбэйской механической и электротехнической продукции, а также высокотехнологичной продукции быстро рос. Его экспорт механической и электротехнической продукции достиг 48,09 млрд юаней, увеличившись на 16,7%, а экспорт высокотехнологичной продукции достиг 11,81 млрд юаней, увеличившись на 36,7%.

В провинции также наблюдалось сокращение импорта железной руды и сырой нефти, в то время как импорт сои и природного газа увеличился за первые пять месяцев года.