Шицзячжуан, Китай, 27 июня, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Объем внешней торговли северокитайской провинции Хэбэй за первые пять месяцев этого года достиг 210,51 млрд юаней (около $31,5 млрд), снизившись на 0,2% в годовом исчислении, по данным таможенной службы Шицзячжуана, столицы провинции, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Immanuel Giel Чжанцзякоу, провинция Хэбэй

За этот период его экспорт достиг 125,58 млрд юаней, увеличившись на 6%, в то время как импорт составил 84,93 млрд юаней, снизившись на 8,1%. За первые пять месяцев 2022 года импорт и экспорт Хэбэя в страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», увеличился на 17% и составил 72,17 млрд юаней. Общий объем импорта и экспорта провинции в страны АСЕАН и ЕС составил 26,18 млрд юаней и 22,96 млрд юаней соответственно, увеличившись на 14,2% и 11,3%.

За этот период экспорт Хэбэйской механической и электротехнической продукции, а также высокотехнологичной продукции быстро рос. Его экспорт механической и электротехнической продукции достиг 48,09 млрд юаней, увеличившись на 16,7%, а экспорт высокотехнологичной продукции достиг 11,81 млрд юаней, увеличившись на 36,7%.

В провинции также наблюдалось сокращение импорта железной руды и сырой нефти, в то время как импорт сои и природного газа увеличился за первые пять месяцев года.