Нью-Йорк, США, 27 июня, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Котирующиеся в США китайские компании торговались с повышением 24 июня, при этом все 10 крупнейших по весу акций индекса S& P China 50, котирующегося в США, завершили день на оптимистичной ноте, сообщает агентство Синьхуа.

Скриншот fortune.com S&P

Акции BeiGene и XPeng выросли на 13,95% и 7,04% соответственно, возглавив рост 10 крупнейших акций. Акции Alibaba Group Holding и NIO выросли на 4,91% и 4,47% соответственно, что также является одним из лучших показателей индекса. Фондовые индексы США выросли в пятницу, так как на Уолл-стрит набрало обороты ответное ралли.

Промышленный индекс Доу-Джонса подскочил на 823,32 пункта, или на 2,68%, до 31 500,68 пункта. Индекс S& P 500 вырос на 116,01 пункта, или на 3,06%, до 3911,74 пункта. Индекс Nasdaq Composite вырос на 375,43 пункта, или на 3,34%, до 11 607,62 пункта. Индекс волатильности Cboe, который многие считают лучшим индикатором страха на фондовом рынке, упал на 6,27% до 27,23.

По состоянию на четверг индекс China 50, котирующийся на бирже S& P в США, который предназначен для отслеживания показателей 50 крупнейших китайских компаний, котирующихся на биржах США, по общей рыночной капитализации, составил 2754,67, что означает рост на 12,29% за месяц и 7,51% потерь по доходности с начала года.