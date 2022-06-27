Тюмень, , 04:23 — REGNUM В Тюмени женщина подозревается в похищении четырёхлетней девочки. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Похищение Meelimello

По версии следствия, поздно вечером 24 июня 2022 года тюменка 1984 года рождения увела девочку из многоквартирного дома, расположенного по улице Харьковской к себе в жилище. До момента задержания злоумышленницы, ребёнок находился в чужой квартире.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение малолетнего»). На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По данным источников местных СМИ, у подозреваемой недавно скончался собственный ребёнок, и она продержала чужую дочь взаперти до утра, чтобы заглушить боль утраты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской городе Заводоуковске няня в сентябре 2019 года похитила шестимесячного мальчика и ушла в лесной массив. Затем женщина призналась в убийстве ребёнка.

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