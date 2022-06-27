Тюмень, 27 июня 2022, 04:23 — REGNUM В Тюмени женщина подозревается в похищении четырёхлетней девочки. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Похищение
Похищение
Meelimello

По версии следствия, поздно вечером 24 июня 2022 года тюменка 1984 года рождения увела девочку из многоквартирного дома, расположенного по улице Харьковской к себе в жилище. До момента задержания злоумышленницы, ребёнок находился в чужой квартире.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение малолетнего»). На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По данным источников местных СМИ, у подозреваемой недавно скончался собственный ребёнок, и она продержала чужую дочь взаперти до утра, чтобы заглушить боль утраты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской городе Заводоуковске няня в сентябре 2019 года похитила шестимесячного мальчика и ушла в лесной массив. Затем женщина призналась в убийстве ребёнка.

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