Омск, , 04:24 — REGNUM В ходе дела о банкротстве «Эксперт банка» арбитраж Омской области отложил на 4 июля 2022 года заседание по взысканию убытков с 17 бывших топ-менеджеров и бенефициаров. В числе ответчиков и Роман Стройков, за которым через фирмы в Эстонии на момент отзыва лицензии числился контроль над порядка 92% акций, передаёт ИА REGNUM.

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К дате заседания у Сибирского главного управления Банка России будут истребованы некоторые документы, в том числе акты инспекционных проверок, проведенных в отношении АО «Эксперт Банк» за период с 1 января 2017 года по 11 сентября 2019 года.

Напомним, изначально в заявлении о солидарном взыскании убытков речь шла о 0,8 млрд рублей. По ходатайству истца на активы фигурантов были наложены аресты.

Банк, созданный в 1994 году, был обанкрочен в апреле 2021 года. Лицензию у него отозвали в ноябре 2019 года. На тот момент «Эксперт банк» был на 209-м месте по размеру активов. Регулятор указывал на «сомнительные операции», связанные с продажей валюты и «выводом денежных средств за рубеж».

На начало мая 2022 года банк имеет долги перед 491 кредитором на общую сумму более 3,43 млрд рублей.