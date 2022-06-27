История вопроса

Пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации на Западе давно стала нормой. Она присутствует во всей толще общественной жизни: в школе, средствах массовой информации, даже армии. Работает широкая сеть общественных организаций, проповедующих привлекательность ЛГБТ. Вместе с тем, сторонники традиционных ценностей в западных странах подвергаются по меньшей мере осуждению, а иногда и давлению со стороны власти. В России пропаганда ЛГБТ запрещена на законодательном уровне, однако Россия плотно вписана в западные информационные системы, в связи с чем власти не всегда могут пресекать эту пропаганду.