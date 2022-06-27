Стамбул, Турция, 27 июня 2022, 04:15 — REGNUM Силовики жёстко разогнали ЛГБТ-парад в турецком Стамбуле. Об этом сообщает Fox News.
26 июня в соцсетях распространились кадры с места событий. На них видно, что участников несогласованной демонстрации разгоняют полицейские.
По данным Fox News, были задержаны десятки участников ЛГБТ-парада, в том числе журналист агентства France Press.
Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии начали сбор средств на то, чтобы предотвратить проведение в Тбилиси фестиваля ЛГБТ-движения.
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