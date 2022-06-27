Москва, 27 июня, 2022, 04:04 — ИА Регнум. О героизме, мужестве и высоком профессионализме, проявленными ефрейтором Евгением Пахомкиным в ходе спецоперации российских войск по защите Донецкой и Луганской Народных Республик и демилитаризации Украины, рассказали 26 июня в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Ефрейтор Евгений Пахомкин

Уточняется, что ефрейтор Евгений Пахомкин с самого начала спецоперации Вооружённых Сил России на Украине выполняет задачи по ведению воздушной разведки в составе расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ходе наступления российских войск на один из районов, хорошо укреплённый и удерживаемый украинскими боевиками, Евгений Пахомкин, благодаря своему профессионализму, оперативно и своевременно обнаруживал огневые точки врага и его замаскированные позиции и передавал информацию о них на командный пункт ВС России.

Кроме того, ефрейтор Пахомкин грамотно и с высокой точностью осуществлял корректировку огня артиллерийских подразделений, а также фиксировал поражение бронетехники и живой силы киевских боевиков после ударов российской авиации и артиллерии.

Разведывательные данные, полученные от Евгения Пахомкина, позволили колонне российской бронетехники беспрепятственно преодолеть населённый пункт, который удерживали украинские каратели, и избежать потерь личного состава, а также сохранить технику и вооружение. Помимо этого, Евгений Пахомкин, проводя разведку с помощью беспилотника, обнаружил вражеский командный пункт, который впоследствии был успешно ликвидирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отваге и мужестве полковника Александра Ложевича.