Токио, 27 июня 2022, 04:12 — REGNUM Власти Северной Кореи не должны «расслабляться», считая что из-за ситуации на Украине они могут вести свою политику, ни на кого не оглядываясь, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передаёт 27 июня NHK.
Эту мысль Кисида протранслировал на саммите G7 в Германии, отметив, что сейчас взгляд всего мира устремлён в сторону Украины. Однако это не повод, чтобы «вводить Северную Корею в заблуждение», будто бы она может безоглядно развивать свою ядерную программу.
Сказав это, японский лидер добавил, что Токио считает себя обязанным «укреплять международный порядок», в основе которого лежит «верховенство закона».
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