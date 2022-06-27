Токио, 27 июня, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи не должны «расслабляться», считая, что из-за ситуации на Украине они могут вести свою политику, ни на кого не оглядываясь, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передаёт 27 июня NHK.

首相官邸 Фумио Кисида

Эту мысль Кисида протранслировал на саммите G7 в Германии, отметив, что сейчас взгляд всего мира устремлён в сторону Украины. Однако это не повод, чтобы «вводить Северную Корею в заблуждение», будто бы она может безоглядно развивать свою ядерную программу.

Фумио Кисида «Мы должны сделать так, чтобы ни одна страна не извлекла ложных уроков из ситуации на Украине».

Сказав это, японский лидер добавил, что Токио считает себя обязанным «укреплять международный порядок», в основе которого лежит «верховенство закона».