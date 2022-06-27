Берн, , 03:50 — REGNUM У Швейцарии не получится быть полноценным посредником между Москвой и Киевом — из-за того, что страна поддержала антироссийские санкции, пишет Tribune de Geneve.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом рассказал депутат швейцарского горсовета Лугано Филиппо Ломбарди, комментируя заявление президента страны Иньяцио Кассиса, предложившего два дня назад, 25 июня, Берн в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.

Отметив, что Швейцария в отношениях с Россией вовсе не нейтральна, ведь она очень быстро поддержала антироссийские санкции, Ломбарди сказал:

«Это исключает то, что в ближайшем будущем Швейцария сможет сыграть роль нейтрального государства или посредника в этом конфликте».

По его словам, посредниками будут другие. А Швейцария могла бы представлять интересы Киева в РФ, но без встречного представительства, то есть не представляя интересы Москвы на Украине.

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