Берн, 27 июня, 2022, 03:50 — ИА Регнум. У Швейцарии не получится быть полноценным посредником между Москвой и Киевом — из-за того, что страна поддержала антироссийские санкции, пишет Tribune de Geneve.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Об этом рассказал депутат швейцарского горсовета Лугано Филиппо Ломбарди, комментируя заявление президента страны Иньяцио Кассиса, предложившего два дня назад, 25 июня, Берн в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.

Отметив, что Швейцария в отношениях с Россией вовсе не нейтральна, ведь она очень быстро поддержала антироссийские санкции, Ломбарди сказал:

«Это исключает то, что в ближайшем будущем Швейцария сможет сыграть роль нейтрального государства или посредника в этом конфликте».

По его словам, посредниками будут другие. А Швейцария могла бы представлять интересы Киева в РФ, но без встречного представительства, то есть не представляя интересы Москвы на Украине.