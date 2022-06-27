Токио, 27 июня, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Власти Японии объявили о намерении расширить санкции против России. О расширении санкционного списка на саммите G7 сообщил премьер Фумио Кисида.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Как уточняет «Коммерсантъ», Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц и введёт экспортные ограничения против 90 организаций из РФ, связанных с оборонным сектором.

Напомним, Япония на фоне спецоперации ввела уже несколько пакетов санкций против России. В санкционные списки попали более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, более 200 компаний и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, импорт золота из России будет запрещён властями Великобритании, США, Канады и Японии.

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