Гармиш-Партенкирхен, Германия, 27 июня, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Решение расширить индивидуальные и экспортные санкционные меры в отношении России приняло правительство Японии. Об этом 27 июня сообщает телеканал NHK.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

Официальное заявление о намерении расширить антироссийские санкции сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе саммита лидеров стран «Большой семёрки» (G7) в Германии.

В частности, предполагается заморозить активы 70 юридических и физических лиц из России. Кроме того, будут введены ограничительные меры в отношении 90 организаций, которые, как считает Токио, связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Стоит отметить, что доля японских компаний, принявших окончательное решение уйти с российского рынка составляет 2,4%, она самая низкая среди стран G7. Для сравнения, в Британии доля таких компаний составила 48%. Японские компании ведут себя весьма осторожно, так как рассчитывают продолжить работу в России. Кроме того, как отмечает агентство Kyodo, у многих организаций не было плана действий на случай необходимости окончательно уйти с российского рынка.

На сегодняшний день только четыре компании из 168 покинули Россию. Это такие японские индустриальные гиганты, как автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone.