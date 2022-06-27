Лисичанск, ЛНР, , 03:18 — REGNUM Группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), остающиеся в Лисичанске и Северодонецке, приступили к ликвидации иностранных наёмников. Об этом 26 июня сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова источника, украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, так как «они владеют определённой информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Если они попадут в плен, то расскажут эту информацию.

Военные ЛНР уже обнаружили тела нескольких погибших наёмников: «Уже удалось установить, что это были наёмники из числа англичан и поляков».

Напомним, по словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, в Лисичанске находится более 120 наёмников из Великобритании, Польши, США и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Виталия Киселева, иностранные наёмники, бросая вооружение, бежали из Северодонецка.

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