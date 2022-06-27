Оттава, 27 июня, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Помощь запросил украинский президент Владимир Зеленский у «Группы семи» в телефонном разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе правительства Канады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Уточняется, что глава правительства Канады поговорил с Зеленским по телефону, находясь на саммите G7 в Германии. Темой переговоров стал интерес Киева к помощи, которую Канада и другие страны «Группы семи» могли бы ему оказать.

Обсуждали переговорщики и вопрос продовольственной безопасности. Добавим, что страны Запада продолжают вооружать Киев и пытаться «сдерживать» Россию санкциями и информационными атаками.