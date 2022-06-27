Лондон, 27 июня, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Читатели Daily Mail высмеяли лидеров «Большой семёрки», захотевших сделать фото «круче, чем у Путина». Британцы назвали лидеров G7 «клоунами».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Они не посмели бы сказать ему такое с глазу на глаз. Позорятся и выставляют себя посмешищами на весь мир», — цитирует РИА Новости читателя Chelseas Drum Kit.

Ещё один читатель — Zugerberg — назвал Путина «русским медведем», а лидеров G7 — гномами: «Русский медведь и семь гномов».

По мнению ещё одного участника дискуссии, лидеры G7 — просто клоуны.

Напомним, в августе 2009 года во время поездки президента РФ Владимира Путина на отдых в Туву были сделаны ставшие вскоре знаменитыми фотографии, где он запечатлён обнаженным по пояс верхом на лошади.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» пройдёт в Баварии с 26 по 28 июня. 26 июня стало известно, что лидеры стран «Большой семёрки» во время рабочего ужина на саммите обсудили вопрос о создании фотографий, которые бы доказали, что они «круче» президента России.

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