Москва, 27 июня, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Об отваге и мужестве полковника Александра Ложевича, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых Сил (ВС) России по демилитаризации Украины, рассказали 26 июня в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Полковник Александр Ложевич

По данным оборонного ведомства, тактическое соединение под командованием полковника Александра Ложевича в ходе наступления ВС России на одном из важнейших направлений, получило приказ освободить от украинских неонацистов стратегически важный населённый пункт.

Александр Ложевич, оценив обстановку и учитывая особенности местности, грамотно распределил личный состав, вооружение и военную технику. Находясь на переднем крае, полковник Ложевич производил корректировку огня артиллерии, а с началом наступательных действий возглавил штурмовые группы.

В ходе штурма укреплённых позиций киевских боевиков Ложевич, благодаря своему профессионализму и грамотному руководству подчинёнными, успешно пресёк все вражеские попытки вскрыть и подавить огневые позиции наступающих российских войск.

Поставленная боевая задача была выполнена благодаря мужеству, героизму, умелому руководству и командирскому мастерству полковника Александра Ложевича. Украинские боевики, понеся значительные боевые потери, были вынуждены оставить занимаемый ими укреплённый район.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подвиге сержанта Глеба Чубрика, который лично уничтожил более десяти киевских боевиков и при этом не было допущено потерь среди российских военнослужащих.