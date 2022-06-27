Санкт-Петербург, , 02:54 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил исковое заявление от кредитора к АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод» (Волгоградская область) и АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» (Астраханская область). С предприятий, входящий в группу «Вега», требовали многомиллионные долги. Решения судов ещё могут быть обжалованы, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Волжский судостроительно-судоремонтный завод», если исходить из решения первой инстанции, должен будет выплатить ООО «Селандиа лайнз» 36 299 832 рубля 69 копеек долга по возврату займов, а также более 9,4 млн рублей процентов за пользование займами и свыше 10,9 млн рублей штрафа. Астраханскому же предприятию присудили «6 323 995 рублей 16 копеек процентов за пользование займами, 5 280 000 рублей штрафа».

Напомним, в феврале 2022 года финансовые иски в один день получили два предприятия из группы «Вега». Сумма по каждому превышала 40,9 млн рублей.

По данным с официального сайта, в «Vega Group», помимо уже названных активов, числятся ООО «Объединенные Верфи Вега» и Балаковский судостроительно-судоремонтный завод (Саратовская область).