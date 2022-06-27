Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Зенитно-ракетный комплекс средней и большой дальности намерены поставить Киеву американцы, передаёт CNN. О сделке будет объявлено в ближайшие дни, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Испытание системы ПРО U.S. Navy

В контексте того, что американский президент Джо Байден заявлял ранее, что Вашингтон предоставит Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы», поскольку «война с Россией продолжается», Киев запросил систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS.

Это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль. Источник выразил надежду на то, что украинские военные обучены воевать таким оружием.

Ожидается, что сегодня, 27 июня, к Байдену обратится его украинский коллега Владимир Зеленский, а также он будет просить о «помощи» у лидеров других стран G7, с которыми в эти дни встречается американский президент на саммите в Германии.

Байден ответит, как полагает источник, согласием. Кроме того, он объявит, что Киеву поставят ещё партию снарядов для артиллерийских орудий и контрбатарейные радары.

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