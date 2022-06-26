Иркутск, 27 июня, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Число подрядчиков, которые участвуют в выполнении работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде Усолье-Сибирскому Иркутской области растёт. Компания «Экотехпром», выступившая заказчиком, подписала контракт с неким единственным поставщиком на 3 648 523 890,3 рубля. Данные о нём размещены на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Андрей Wargus «Усольехимпром»

Срок действия договора ограничен 31 марта 2023 года. Наименование исполнителя в карточке не указано, как и прочие детали.

Напомним, глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сравнила «Усольехимпром» с экологическим Чернобылем и назвала самым ярким примером безобразного поведения собственника. Рекультивация последствий работы предприятия, ведущего свою историю с 1936 года, потребует миллиарды бюджетных рублей.

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