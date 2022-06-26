Вашингтон, 27 июня, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Ответственность за ситуацию, создавшуюся на Украине и вокруг неё несут исключительно США и страны НАТО. Такое заявление сделал американский политолог Джон Миршаймер 26 июня сообщает The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Эксперт уверен в том, что официальную политику Вашингтона в отношении Украины Москва расценивает как потенциальную угрозу национальной безопасности. Конкретно, речь идёт о навязчивых попытках США «затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией». Сегодняшний кризис, по мнению Миршаймера, стал итогом этой политики Соединённых Штатов.

При этом политолог указал, что США не заинтересованы в поиске пути дипломатического разрешения конфликта. Вместо этого, по словам Миршаймера, Вашингтон помогает Киеву идти «по ложному пути мнимых «побед», которые на самом деле ведут страну к полному краху».

«История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины», — делает вывод Миршаймер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Североатлантический альянс (НАТО) не готовы к продолжительному военному конфликту, так как запасы их вооружения сокращаются, а для производства нового требуется время.