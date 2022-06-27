Берлин, , 02:25 — REGNUM О приобретении на свои деньги Киевом у Германии 2,9 тыс. противотанковых гранатомётов сообщили источники в правительстве Украины, пишет Welt am Sonntag.

Гранатомёт PSRL-1 Facebook.com/arsen.avakov1/

Уточняется, что украинские власти купили партию гранатомётов RGW 90 Matador у германской DND. Деньги Киев перевёл в два транша: за 2,3 тыс. штук и потом — ещё за 576.

Все вооружения поставлены украинской стороне. Учитывая закупленные Киевом в марте 5,1 тыс. этих гранатомётов, всего DND продал их в количестве восьми тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ не умеют применять западное оружие — Economic Times