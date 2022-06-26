В Германии рассказали о покупке Киевом 3 тыс. противотанковых гранатомётов
Берлин, 27 июня, 2022, 02:25 — ИА Регнум. О приобретении на свои деньги Киевом у Германии 2,9 тыс. противотанковых гранатомётов сообщили источники в правительстве Украины, пишет Welt am Sonntag.
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Гранатомёт PSRL-1
Уточняется, что украинские власти купили партию гранатомётов RGW 90 Matador у германской DND. Деньги Киев перевёл в два транша: за 2,3 тыс. штук и потом — ещё за 576.
Все вооружения поставлены украинской стороне. Учитывая закупленные Киевом в марте 5,1 тыс. этих гранатомётов, всего DND продал их в количестве 8 тысяч.