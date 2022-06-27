Брюссель, , 01:50 — REGNUM Вред новыми антироссийскими санкциями будет нанесён не Москве, а странам ЕС, заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своём Twitter он дал оценку идее продолжать санкционное давление со стороны ЕС на Россию такими словами: «Это нелепо».

Напомнив, что Брюссель и так ввёл в отношении Москвы шесть пакетов санкций «из-за Украины», Мариани указал на проблемы — не у России, а у Евросоюза: европейцы сами жалуются на «негативный эффект» для их экономик, а на России это особенно и не сказалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний на данный момент, шестой пакет антироссийских санкций «из-за Украины» дался ЕС очень тяжело, поскольку он включает эмбарго на российскую нефть. Кроме того, у ЕС возникли проблемы с оплатой за газ.

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