Москва, 27 июня, 2022, 01:36 — ИА Регнум. С 1 июля тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем от 3,5 до 5 процентов.

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что тарифы в сфере ЖКХ пересчитываются раз в год, с 1 июля. В 2022 году, согласно распоряжению правительства РФ от 30 октября 2021 года, платежи вырастут в среднем на 3,5–5%, сообщает «Прайм», ссылаясь на Ивана Соловьёва.

Так, в Москве и Дагестане тарифы вырастут на 6%, в Ульяновской и Челябинской областях — на 3,4%. В Крыму, Севастополе, Чечне, Татарии и Санкт-Петербурге рост составит более 6%.

Для исполнения закона каждому региону важно неукоснительно следовать установленной правительством средней величине индекса, подчеркнул Соловьев.

Он напомнил, что граждане, у которых более 22% получаемого дохода уходит на оплату ЖКХ, имеют право на субсидию. Её размер зависит от ряда факторов: состава семьи, регионального стандарта ЖКХ, совокупного дохода и других.

Эксперт отметил, что количество «льготников по оплате коммунальных услуг» постепенно будет расти. Это связано с планируемым постепенным снижением максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске с 1 июля изменятся тарифы на воду и водоотведение.

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