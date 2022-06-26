Грозный, 27 июня, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Создание четырёх военных батальонов, которые будут состоять полностью «из чеченских ребят», анонсировал глава Чечни Рамзан Кадыров 26 июня в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, в Чеченской Республике будут сформированы батальоны «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». В их состав войдут исключительно молодые чеченские ребята, они пополнят ряды Министерства обороны России. Кадыров отметил, что количество личного состава в батальоне будет «внушительным».

Как пояснил глава Чечни, идея создать новые батальоны с полностью экипированными личными составами была вызвана появлением большого количества крайне патриотично настроенной молодёжи в регионе.

«Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — указал Кадыров.

Вместе с председателем парламента региона Магомедом Даудовым глава Чечни посетил внутригородской поселок Ханкала. Там Кадыров лично осмотрел здания, которые будут переделаны под нужды двух новых батальонов. Для двух других батальонов место размещения уже выбрано.

Кадыров рассказал, что в интересах военнослужащих на местах размещения будут предусмотрены все удобства: от комфортных жилых, штабных и служебных помещений до футбольных, волейбольных, теннисных площадок. Также будут предусмотрены плац, место для стрельбищ, а вся территория будет обустроена наилучшим образом.

Глава Чечни уточнил, что уже дал поручение вице-премьерам Чечни, руководителям министерств и ведомств, присутствовавшим при осмотре зданий для размещения новых батальонов, подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и начать асфальтирование дорожного полотна, ведущего на территорию объекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды участникам специальной операции российских войск на Украине.