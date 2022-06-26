Брюссель, 27 июня, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Идею о бойкоте саммита G20, намеченного на осень, в том случае, если в нём будет участвовать российский президент Владимир Путин, отвергла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт ZDF.

Kremlin.ru Владимир Путин

Комментируя поступившую инициативу бойкотировать саммит из-за Путина, глава ЕК сказала, что это непродуктивно, ведь так можно «парализовать» всю деятельность G20.

Отметив, что «Группа двадцати» является очень важным объединением, особенно для развивающихся стран и рынков, фон дер Ляйен сказала в контексте спецоперации ВС РФ на Украине (а также информационной войны Запада против России):

«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нём и как мы расцениваем такого рода действия».

Она добавила, что прежних, чисто деловых отношений уже нет, нормальным называть взаимодействие с Москвой больше нельзя.

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Напомним, саммит G20 запланирован на середину ноября 2022 года в Индонезии. Президент России планирует участвовать в мероприятии, поскольку Россия — член «Группы двадцати».