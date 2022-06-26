Мехико, 27 июня, 2022, 01:05 — ИА Регнум. В ходе столкновения с вооружёнными преступниками шестеро сотрудников полиции погибли на северо-востоке Мексики в штате Нуэво-Леон. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба управления общественной безопасности региона.

Timothy Neesam Полиция Мексики

Уточняется, что полицейским пришлось вступить в бой с группой вооружённых гражданских лиц, которые передвигались на десяти бронированных спецавтомобилях. В бою злоумышленники использовали разнокалиберное оружие.

В результате столкновения шестеро сотрудников полиции погибли при исполнении долга, ещё четверо полицейских получили ранения. Информация о том, какая из бандитских группировок, контролирующих данный регион, может быть причастна к нападению на полицию, не разглашалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел семи погибших в мексиканском штате Юкатан на юге Мексики. Предполагается, что убитые были из числа похищенных вооружёнными злоумышленниками незадолго до этого девяти человек в городах Махауаль и Шкалак.