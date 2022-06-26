Бирмингем, Великобритания, 27 июня, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Взрыв, в результате которого был разрушен двухэтажный дом, прогремел в британском городе Бирмингеме, сообщает местная полиция.

Twitter.com/InfosFrancaises Взрыв

После взрыва в основательно разрушенном кирпичном здании начался пожар. На месте ЧП проводится эвакуация.

Причину взрыва выясняют, а также число пострадавших и степень их травмированности. По свидетельствам очевидцев, взрыв был мощным.