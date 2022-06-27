Санкт-Петербург, , 01:01 — REGNUM Двое военнослужащих, проживавших в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленинградской области, погибли в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Даниил Чистяков, погибший в ходе спецоперации vk.com/gtnpravda

Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, при выполнении воинского долга отдали свои жизни Даниил Чистяков и Сергей Шалунов.

«Разделяю боль утраты с семьями Даниила Николаевича Чистякова и Сергея Валерьевича Шалунова, их друзьями, однополчанами. Родным и близким героев сегодня соболезнуют все ленинградцы! Светлая память! «, — говорится в соболезновании губернатора.

Как сообщает «Гатчинская правда» со ссылкой на администрацию Рождественского поселения Гатчинского района, разведчик-санитар группы специального назначения Даниил Чистяков погиб 18 июня 2022 года.

«Сводной группе разведчиков под командованием рядового Д. Н. Чистякова поступила задача выдвинутся и закрепиться на высоте, после чего вести наблюдение. При занятии рубежа группой разведчиков был обнаружен противник в количестве 10 человек, возник встречный бой. Разрыв гранаты противника произошел в непосредственной близости с рядовым Д. Н. Чистяковым, который от полученных ранений погиб. В ходе выполнения поставленной задачи группа смогла занять высоту и закрепиться за ней, благодаря решительным действиям рядового Д. Н. Чистякова», — говорится в сообщении.

Прощание с Даниилом Чистяковым состоится 27 июня в 12:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы. В 13 часов начнутся похороны на Вознесенском кладбище в селе Рождествено.

Обстоятельства гибели жителя Ломоносовского района Сергея Шалунова на данный момент неизвестны.

С начала специальной военной операции России на Украине из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга уже 32 жителей Ленинградской области.

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