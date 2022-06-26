Симферополь, 27 июня, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Режим ЧС введён на территории Симферопольского района в Крыму. Об этом в своём телеграм-канале 26 июня сообщил глава администрации района Денис Кратюк.

(сс) George Hodan Ливень

По его словам, из-за неблагоприятных метеоявлений, вызванных прохождением сильных осадков, подтопило частные домовладения в Добровском, Мазанском, Перовском, Трудовском сельских поселениях. Также произошло подтопление объектов инфраструктуры.

В Перовском сельском поселении в селе Украинка произошёл порыв насыпной дамбы пруда (Утиное озеро). Разрушена дамба на озере Грушевом в селе Константиновка.

Кратюк подчеркнул, что выпало до 124 мм осадков. Последствия непогоды ликвидируют более 200 человек, задействовано 60 единиц техники. Все аварийные службы работают в оперативном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько автомобильных дорог в Крыму подтопило из-за ливней.

Читайте также: Из-за ливней в Крыму подтоплено несколько автомобильных дорог