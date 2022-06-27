Минск, , 00:42 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ 26 июня назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Матвиенко ответила на вопрос журналиста, есть ли перспективы перехода во взаиморасчётах на национальные валюты. По словам политика, это отражено в союзных программах. Соответствующая работа уже активно ведётся правительствами Белоруссии и России.

Актуальность этой темы возросла с учётом того, что «Запад продемонстрировал стремление, даже используя финансовые институты, финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран», отметила спикер Совфеда.

Она добавила, что основные валюты, которые до этого использовались во взаимных расчётах, дискредитированы: «Я имею в виду и доллар, и евро».

«Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид. Когда не по каким-то серьёзным основаниям, а только по этническому принципу», — сказала Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что сегодня Российская Федерация и с Белоруссией, и с другими государствами всё в большей мере переходит на оплату в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапным, плавным, постепенным.

Политик подытожила, что в этом плане у России и Белоруссии большие перспективы: «И мы можем реально показать миру, что такое надёжная финансовая гавань».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Reuters, ранее сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.