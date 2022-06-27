Тосно, Ленинградская область, , 00:38 — REGNUM Двое малолетних детей погибли от огня в загоревшемся после ДТП автомобиле на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, в которой также пострадали трое взрослых.

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ДТП произошло 26 июня около 17:40 мск на 621 километре трассы М-10 у деревни Болотница. Водитель микроавтобуса Volvo 750, не справившись с управлением, наехал на силовое ограждение трассы. От сильного удара автомобиль загорелся.

«Водитель микроавтобуса, 1975 года рождения, а также две женщины сумели выбраться из салона и были госпитализированы с ожогами в больницу. Двое детей, пяти и семи лет, погибли от полученных ожогов на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.