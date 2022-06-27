Богота, , 00:29 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, ещё около 60 пострадали при обрушении трибуны со зрителями во время традиционного праздника с забегом быков в Колумбии. Об этом 26 июня сообщила радиостанция Blu Radio.

Пабло Пикассо. Коррида, или смерть матадора, 1933

Трагедия произошла в колумбийском департаменте Толима, в муниципалитете Эль-Эспинал. Обрушилась трёхэтажная деревянная трибуна со зрителями, наблюдавшими за боем быков на арене. Информацию о количестве погибших и пострадавших подтвердил губернатор департамента Толима Хосе Рикардо Ороско. По его словам, больничная система региона была приведена в состояние повышенной готовности.

По данным ряда СМИ, в том числе колумбийской газеты El Tiempo, количество пострадавших может достигать 500 человек. Кроме того, утверждается, что с площади сбежал разъярённый бык, население муниципалитета охвачено паникой. На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, в Колумбии проводится Корралеха — вид уличной корриды, когда быка не убивают, а заменяют, если он устанет. Для данного вида корриды характерны частые случаи гибели тореадоров и других участников корриды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Иркутской области начнётся суд по делу об обрушении трибун стадиона.

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