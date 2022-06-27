Санкт-Петербург, , 00:28 — REGNUM Полиция Петербурга установила и задержала злоумышленника, подозреваемого в поджоге Храма Святителя Василия Великого, совершенном ранним утром 26 июня в Осиновой Роще на севере города. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожар в храме Святителя Василия Великого mitropolia. spb.ru

«В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге Храма Святителя Василия Великого», — сказала Ирина Волк. Мотивы и обстоятельства преступления установит следствие.

Как сообщало, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о пожаре в здании храма на Приозерском шоссе в Выборгском районе Северной столицы поступила в оперативные службы 26 июня в 06:05 мск. В кирпичном, обшитом деревом, здании церкви, 2016 года постройки, происходило горение кровли по всей площади. В 11:28 пожар был ликвидирован. Пострадавших не было. В тушении огня участвовали 30 пожарных и шесть единиц техники.

Как рассказали в Санкт-Петербургской епархии РПЦ, огонь обнаружил около 6:00 священник, который пришел готовиться к Божественной литургии. Он и вызвал пожарных. По словам настоятеля иерея Анатолия Першина, который в этот день отслужил Божественную литургию под открытым небом, храм внутри не пострадал: сохранились иконостас, престол, богослужебные предметы и облачения.

«Верующие готовы участвовать в восстановлении любимого храма, продолжать социальную, воспитательную и творческую деятельность, которую приход ведет уже восемь лет», — говорится в сообщении епархии.

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