Москва, 26 июня, 2022, 23:59 — ИА Регнум. 90-летний актёр театра и кино Юрий Горобец скончался сегодня, 26 июня. Об этом сообщили на сайте театра имени имени Пушкина.

Траур

«На 91-м году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец, — говорится в сообщении. — Советский и российский актёр театра и кино».

Отмечается, что Юрий Горобец был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем ещё семь — при Борисе Морозове.

Напомним, Юрий Горобец был известен по ролям в таких спектаклях, как «Бесприданница», «Мсье Амилькар платит», «Дни нашей жизни», «Поднятая целина» и других.