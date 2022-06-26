Анкара, , 23:40 — REGNUM Западные санкции не оказывают ожидаемого влияния на Россию. Позиции президента Владимира Путина внутри страны не потеряны, а рубль укрепляется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Россия и Турция © ИА REGNUM

По его мнению, говорить сейчас о мирном соглашении между Россией и Украиной сложно. Турция не видит политической воли сторон.

«Ситуация для переговоров РФ и Украины на данный момент видится неприемлемой. Сложно понять, где та черта, когда военные действия остановятся», — пояснил Калын.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости санкций против России, но Анкара стоит на своём.

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