Грозный, , 23:28 — REGNUM Награды участникам спецоперации на Украине вручил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сам написал 26 июня в Telegram.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я встретился с командирами и бойцами наших спецподразделений, в том числе и с участниками специальной военной операции на Украине, — отметил Кадыров. — … Я с большим удовольствием наградил отличившихся в деле защиты интересов Отечества».

По его словам, высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова — удостоились восемь бойцов за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Горское (ЛНР) без потерь освобождён от украинских боевиков.