Анкара, 26 июня 2022, 23:26 — REGNUM Перед началом саммита НАТО 28 июня в Мадриде пройдет встреча представителей Турции, Финляндии, Швеции и руководства альянса, заявил местным СМИ официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Участие в этой встрече не означает, что власти Турции отказываются от своей (отрицательной) позиции по вопросу о вступлении двух североевропейских стран в НАТО, подчеркнул он.
Турецко-финско-шведский саммит пройдет по просьбе руководителей альянса, добавил Калын.