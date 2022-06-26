Анкара, 26 июня, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Перед началом саммита НАТО 28 июня в Мадриде пройдет встреча представителей Турции, Финляндии, Швеции и руководства альянса, заявил местным СМИофициальный представитель президентаТурцииИбрагим Калын.

Tahirselim2016 Ибрагим Калын

Участие в этой встречене означает, что власти Турцииотказываются от своей (отрицательной) позиции по вопросу о вступлении двух североевропейских стран в НАТО, подчеркнул он.

Турецко-финско-шведский саммит пройдет по просьбе руководителей альянса, добавил Калын.