Анкара, 26 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Существует непосредственная явная угроза для Турции в Сирии. Поэтому должны защищать турецкую границу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

По его словам, нет никакой гарантии, что турецкие войска не войдут в Сирию. Это может произойти в любой момент. «Мы ликвидировали ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убрали его с наших границ. Мы должны обезопасить районы, которые находятся под нашим контролем», — сказал Калын.

По его словам, за последние 3-4 года Турция провела три крупные военные операции на севере Сирии. Когда возникает угроза для страны, то проводится оценка и принимаются необходимые меры.

«Мы не были вовлечены в какое-либо взаимодействие, которое нарушило бы территориальную целостность Сирии. С сирийской стороны мы держим там, где они находятся, по меньшей мере, 6-7 млн человек. Конечно, хочется, чтобы беженцы вернулись в Сирию», — пояснил Калын.

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